Ecco i Nutella Biscuits, Ferrero lancia l'ultima dolcezza

ALIMENTAREROMA Un fiume di Nutella avvolge il mondo da quando nel 1964 ad Alba è stata creata la famosa crema alla nocciola. C'è chi ha calcolato che mettendo in fila i vasetti prodotti in un anno e venduti in 170 Paesi si arriverebbe ad una lunghezza pari a 1,7 volte la circonferenza terrestre. E da domani non mancherà chi indicherà il numero di biscotti necessari - uno sopra l'altro - per raggiungere la luna. Entro martedì in 40 città italiane e poi in tutte le altre arriveranno i Nutella Biscuits. Saranno mille dipendenti veri non...