«Ecco come lo Stato utilizza le tue tasse» Sul sito delle Entrate lettera ai contribuenti

L'OPERAZIONEROMA Pagare le tasse non sarà «bellissimo» come sentenziò 11 anni fa il compianto ex ministro del Tesoro, Tommaso Padoa Schioppa, attirandosi un mare di critiche, peraltro quasi tutte piuttosto ingenerose. Ma di certo sapere dove vanno a finire esattamente i soldi che versiamo nella casse dello Stato, informazione che in Europa garantiscono solo nel Regno Unito, può contribuire a migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti. Da metà aprile circa 30 milioni di italiani (i 20 milioni che compilano il modello 730 direttamente...