TRASPORTI

VENEZIA Il Covid lascia a terra un quarto della flotta easyJet in Italia, da 36 a 27 aerei. A Venezia andrà in proporzione peggio: i velivoli di base al Marco Polo passeranno da 7 a 2. I 1500 dipendenti sono già in cassa integrazione, con un meccanismo di rotazione, fino a marzo 2021. Anche in considerazione del blocco dei licenziamenti saranno avviate le discussioni con i sindacati «con l'obiettivo di mitigare l'impatto sui livelli occupazionali e salvaguardare il maggior numero possibile di posti di lavoro», la nota dell'azienda. Ma i sindacati insorgono: «Riteniamo prematura qualsiasi decisione di riduzione della flotta di easyJet. Si perderebbero mezzi e professionalità difficilmente recuperabili in una situazione di mercato al momento talmente fluida da non consentire alcuna previsione di medio periodo, tanto più che in Italia disponiamo di validi strumenti di sostegno al settore, sui quali stiamo già lavorando per migliorarli ed estenderli al 2021. Restiamo disponibili a proseguire un confronto finalizzato a presidiare il mercato, e non certo a tagliarlo strutturalmente».

MERCATO CHIAVE

L'Italia «rimane mercato chiave, ma senza una riduzione strutturale dei costi e supporto al settore da parte delle Istituzioni, è preclusa la possibilità di una vera ripresa del comparto» commenta Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia: «Ora ottimizzare la capacità e ridurre i costi in modo strutturale sono azioni necessarie per assicurare la sostenibilità del business nel lungo termine».

Già a maggio easyJet aveva annunciato un deciso ridimensionamento dell'intera flotta e un conseguente piano di ottimizzazione di basi e rotte in tutto il network europeo. In Italia, spiega una nota della compagnia britannica, i tagli coinvolgeranno l'operatività delle tre basi nazionali: Milano Malpensa, Venezia Marco Polo e Napoli Capodichino. Nello specifico il piano prevede di ridurre da 22 a 21 gli aerei basati a Milano Malpensa, da 7 a 4 quelli basati all'aeroporto di Napoli e da 7 a 2 quelli basati presso lo scalo di Venezia.

Questo a fronte del crollo del traffico passeggeri che, dopo una timida ripresa estiva, viene stimato per il 2020 in frenata di circa il 70%. Quest'anno in Italia il settore rischia «perdite superiori al miliardo di euro», osserva l'Ad di Sea (aeroporti Milano) Armando Brunini. Per il 2021 l'associazione internazionale del trasporto aereo prevede che i ricavi delle aerolinee saranno inferiori di oltre il 50% rispetto a quanto previsto prima della crisi. Bisognerà attendere il 2024 prima che il traffico aereo ritorni ai livelli del 2019.

M.Cr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA