VENEZIA (m.cr.) EasyJet ripristina da luglio anche i collegamenti dalle basi di Napoli e Venezia, dopo la già annunciata ripresa delle operazioni di Milano Malpensa dal 15 giugno. Lo comunica la compagnia in una nota, spiegando che «durante l'estate easyJet collegherà l'Italia con 19 paesi attraverso un totale di 179 rotte da 16 aeroporti italiani» e «riprenderà a volare su tre quarti del suo network abituale nei mesi di luglio e agosto». A luglio la compagnia britannica «prevede di volare il 50% delle sue 1022 rotte e il 75% in agosto, anche se con una capacità ridotta ed equivalente a circa il 30% delle operazioni normalmente previste». «Dopo aver annunciato la ripresa delle operazioni in Italia a partire dal 15 giugno - dice il country manager per l'Italia Lorenzo Lagorio - siamo davvero contenti di poter finalmente ripristinare la maggior parte delle nostre rotte estive anche dagli altri aeroporti italiani, incluse le nostre basi di Napoli e Venezia». Restano però le polemiche per la gestione dello stop dei voli durante il lockdown e i mancati rimborsi legati anche alla legge italiana, già censurata dall'Unione europea. Per Federconsumatori è «impossibile contattare l'assistenza clienti online e consultare i costi delle telefonate. L'Antitrust intervenga a tutela del diritto degli utenti ad informazioni trasparenti».

La compagnia aerea britannica ha lanciato una grande promozione estiva: un milione di posti in luglio e agosto per le diverse destinazioni europee in vendita a partire da soli 29,99 euro. EasyJet ha annunciato che riprenderà a volare attuando una serie di misure elaborate in accordo con le autorità aeronautiche, nel pieno rispetto delle indicazioni delle autorità nazionali competenti per la tutela della salute dei passeggeri e degli equipaggi. Questi includono un'approfondita pulizia e disinfezione degli aeromobili e l'obbligo per i passeggeri e per l'equipaggio di indossare le mascherine. Il distanziamento sociale sarà necessario in aeroporto, ai gate e durante l'imbarco. A bordo, dove possibile, l'equipaggio inviterà i passeggeri a sedersi a distanza dagli altri che non viaggiano con loro.

Il 18 giugno ripartirà anche Volotea dalle sue basi di Venezia e Verona, riattivando in questa fase iniziale di riapertura le rotte domestiche, incrementando frequenze e posti in vendita per volare dal Veneto verso il suo network di destinazioni italiane. Air France Klm già in pista dal 1° giugno da Venezia per Parigi Charles de Gaulles e Amsterdam.

