LA CRISI

VENEZIA Dopo giorni di sussurri, da ieri è ufficiale: EasyJet sospende due delle sue tre basi italiane, quelle di Venezia e Napoli, per la stagione invernale 2020/2021. Ma mentre a Capodichino la chiusura terminerà il 17 dicembre, al Marco Polo lo stop continuerà fino al 27 marzo. Una decisione legata alla crisi di traffico causata dall'emergenza sanitaria, che in Veneto sta già costando un taglio della spesa turistica pari a 3,272 miliardi di euro, tanto che Confturismo e Federalberghi rilanciano il loro appello: «Ribadiamo al Governo la nostra istanza di massima attenzione e alla Regione di rimanere al nostro fianco».

LA COMUNICAZIONE

La notizia era stata anticpata da Airways Mag, citando una comunicazione interna: «La società ha detto che non può sottovalutare l'impatto che l'epidemia da Coronavirus ha avuto e continua ad avere sulla sua attività. I dipendenti di EasyJet avranno constatato che la domanda è notevolmente diminuita, non solo per il vettore ma anche per la concorrenza. Le restrizioni governative in corso in Europa continuano a impattare direttamente sui clienti di EasyJet e sulle loro decisioni di viaggio. Tradizionalmente volano meno in inverno e quest'anno meno di sempre. EasyJet sta tenendo un approccio prudente nel focalizzarsi sulle rotte che danno un contributo positivo alla prestazione della compagnia aerea». Bloomberg aveva poi aggiunto che «i dipendenti continueranno a restare in congedo secondo la normativa italiana mentre EasyJet continua a dialogare con i sindacati per ampliare i tagli sulla sua rete». Il colosso dei voli a basso costo ha infine confermato le voci: «A causa della forte riduzione della domanda causata dalla pandemia di Covid-19, EasyJet ha deciso temporaneamente di sospendere le attività della sua base all'aeroporto Marco Polo di Venezia fino a marzo 2021 e della base dell'aeroporto Capodichino di Napoli fino al 17 dicembre 2020».

I VOLI

Mentre quest'ultima riaprirà in vista di Natale e Capodanno, dunque, quella veneta resterà ferma almeno fino all'inizio della primavera. «I voli EasyJet è stato comunque precisato continueranno a operare regolarmente, anche se ridotti in frequenza, su entrambi gli aeroporti ed operati da equipaggi ed aeromobili provenienti da altre basi». La compagnia vola su Londra Gatwick e Manchester, nonché su Bari, Berlino Tegel, Brindisi, Catania, Napoli, Olbia, Parigi Charles de Gaulle e Parigi Orly attraverso la sua controllata europea. La società ha ricordato che chi ha prenotato un viaggio destinato alla cancellazione potrà chiedere il trasferimento su un volo alternativo, un voucher o un rimborso.

L'EMORRAGIA

Terza in Italia dopo Milano e Napoli, la base di Venezia era stata inaugurata il 1° febbraio 2016, con la collocazione di 4 aeromobili e 150 tra piloti e componenti di equipaggio in quello che era considerato lo scalo di riferimento per il Nordest. All'epoca nessuno poteva immaginare lo scoppio della pandemia e gli effetti sull'economia, fra i quali l'emorragia turistica quantificata in Veneto da Demoskopika in 9,3 milioni di arrivi e 35,6 milioni di presenze persi tra gennaio e agosto. «Dev'essere riconosciuto il ruolo del turismo e recuperate pienamente le sue potenzialità, soprattutto per ottenere e indirizzare meglio i fondi del Recovery Fund che rappresentano l'ultima possibilità per il rilancio del settore», ha commentato Marco Michielli, presidente regionale di Confturismo e Federalberghi.

Angela Pederiva

