È morto Giorgio Squinzi, industriale e uomo di sport

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LUTTOVENEZIA È morto a 76 anni il proprietario della Mapei e del Sassuolo Giorgio Squinzi. Da tempo era gravemente malato, da un paio di settimane era ricoverato all'ospedale San Raffaele a causa del peggioramento del male.Ex presidente di Confindustria dal 2012 al 2016, in precedenza è stato anche vicepresidente degli industriali con delega alla ricerca e all'innovazione. Appassionato di ciclismo, il padre Rodolfo era stato per qualche anno professionista di questo sport e per questo la sua azienda ha sponsorizzato per dieci anni la...