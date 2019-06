È il giorno di Fca-Renault, Nissan apre all'alleanza: ma c'è il nodo su chi guida

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEROMA Fca e Renault pronte alle nozze. È fissata per oggi la riunione del cda del gruppo francese che, salvo sorprese, darà via libera alla fusione alla pari da oltre 30 miliardi di euro fra le due case automobilistiche. Mettendo da parte le schermaglie degli ultimi giorni, con il governo di Parigi in campo per cercare di ottenere più peso e garanzie sulle fabbriche e i posti di lavoro, l'operazione dovrebbe andare avanti. Anche se molti aspetti restano da definire a partire dal ruolo che giocheranno nella partita i giapponesi di...