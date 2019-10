Draghi: «Più investimenti pubblici la politica monetaria non basta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOBRUXELLES L'Eurozona si fonda sulla dominanza monetaria in cui la banca centrale decide in modo indipendente sulla base di considerazioni sulla stabilità dei prezzi. Se però i governi vogliono vedere una uscita rapida dalle politiche non convenzionali, è nel loro interesse allinearsi con la politica monetaria. Con l'avvicinarsi della fine del suo mandato alla guida della Bce (fine novembre) Mario Draghi sfrutta tutte le occasioni per precisare i messaggi ai governi a nel tentativo di farli uscire da una fase ormai molto lunga di...