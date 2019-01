Draghi: «Italia, manovra bis prematura ma troppo debito ne mina la sovranità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTOBRUXELLES L'Italia cresce poco. La crescita più bassa avrà effetto sui conti pubblici. Tuttavia «è troppo presto per dire se sarà necessaria una correzione di bilancio, non abbiamo i numeri, si dovrà vedere cosa accade dal lato delle entrate fiscali». Non è andato più in là Mario Draghi interrogato per tre ore dagli eurodeputati della commissione problemi economici prima in qualità di presidente Bce, poi del Comitato europeo per il rischio sistemico. La preoccupazione per gli effetti sull'Italia del rallentamento...