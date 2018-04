Draghi: «Il populismo non ha trionfato del tutto in Europa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BCEROMA La crisi finanziaria «peggiore dagli anni 30» ha portato in alcuni paesi «all'ascesa di partiti populisti e nazionalisti, anche se non ancora trionfante». Ma questo «non deve gettare un'ombra sul modo in cui guardiamo al futuro, si tratta di sfide sovra-nazionali cui non si può rispondere a livello nazionale». A parlare è Mario Draghi, presidente della Bce, che dismessi i panni del banchiere centrale puro si rivolge agli studenti vincitori del Generation Euro Students' Award, un concorso indetto dalla Bce fra gli studenti di 11...