IL WEBINAR

VENEZIA Cda e collegi sindacali delle società non quotate, donne ancora ai margini nel Nordest. Le leggi non bastano, anche se aiutano. Quello che manca ancora è un profondo cambiamento che, secondo Renata Codello, segretaria della Fondazione Cini, deve essere avviato anche con «armi non convenzionali». Una provocazione ma soprattutto un impegno fatto proprio dalla Fondazione Bellisario e dalla sua leader nel Nordest Giustina Destro in un'Italia che ha tassi di occupazione femminile più alti solo di Macedonia e Turchia e una crisi da Covid che ha colpito soprattutto le donne. Secondo una ricerca presentata ieri nel webinar «Leadership Femminile: un'impresa impossibile nel Nord Est?» - moderato dal direttore de Il Gazzettino Roberto Papetti e promosso da Fondazione Bellisario Veneto, dipartimento di economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia, centro ricerche Vera, ordine dottori commercialisti di Treviso - la presenza femminile nelle società quotate del Triveneto nel 2019 era ancora ferma al 22% (20% nei collegi sindacali). Va molto peggio nelle grandi aziende: 17% di donne al vertice, mentre nelle piccole imprese spesso di matrice familiare la quota sale al 23%. Percentuali comunque molto lontane dalle società quotate: grazie alla legge Golfo-Mosca sulla parità di genere le donne in cda in Veneto hanno superato il 33% (media Italia 36%) e, secondo il ricercatore del Cerved Giulio Romano, sono in crescita «fisiologica» ma non dirompente. Dunque, questa legge ha aiutato ma non è riuscita a rompere le barriere invisibili che ancora frenano la parità in Italia e nel Nordest.

BARRIERE

«Bisogna utilizzare anche le armi non convenzionali per superare queste differenze - avverte Renata Codello, segretaria generale della Fondazione Cini di Venezia -. Senza la Golfo Mosca non avremmo avuto quei numeri, servirebbero dozzine di leggi come quella per arrivare alla parità. Mettiamo le donne al vertice, mettiamole nelle condizioni di poter influire, vi assicuro che non sbaglieranno più dei maschi. Se aspettiamo che la situazione maturi passeranno vent'anni». Che il maschilismo pesi ancora lo conferma anche l'assessore al lavoro del Veneto Elena Donazzan. «La legge sulla presenza femminile nelle liste elettorali non è riuscita a scalfire ancora il muro dell'approccio alla donna, che rimane molto freddo e poco convinto da parte dei politici maschi». Ma è tutta una società da cambiare. «Il 90% delle donne single in Veneto sono occupate, nelle coppie senza figli si scende al 77%, se hai figli il dato crolla - sottolinea l'assessore -. E col Covid questa situazione è peggiorata. Serve un welfare territoriale e aziendale che aiuti le donne. Penso che l'arma non convenzionale richiamata dalla Codello non è far fuori gli uomini intorno a me, ma aiutare le donne ad avere un lavoro, una famiglia e anche un'impresa». Gabriella Chiellino, presidente eAmbiente Group: «Le leggi aiutano ma servono anche politiche per riuscire a conciliare i nostri diversi ruoli». «E anche un cambiamento culturale - avverte Silvia Bolla, presidente Pmi di Confindustria Venezia - aiutando le aziende anche con interventi fiscali formando anche gli imprenditori». Gabriella Faoro (Veneto Lavoro) sottolinea come anche nella pubblica amministrazione i conti non tornino: «Il 29% dei dipendenti è maschio ma solo il 50% dei dirigenti è donna». Chiusura con Giustina Mistrello Destro, responsabile Fondazione Bellisario Nordest e imprenditrice: «Renata Codello ha ragione, bisogna usare tutti gli strumenti per superare queste differenze, prima di tutto la nostra professionalità e l'impegno nel lavoro. Il confronto con gli uomini su queste basi ci può rafforzare».

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA