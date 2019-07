Donazzan: «Incoraggiante, ma i costi sono troppo alti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DATI REGIONALIVENEZIA I dati Istat sull'occupazione in Veneto relativi al primo trimestre 2019 fotografano 2.165.000 occupati, un numero in aumento rispetto ai 2.116.000 del quarto trimestre 2018 e ai 2.138.000 del corrispondente primo trimestre 2018. «Il tasso di occupazione in Veneto arriva a toccare il 67,5%, la più alta percentuale di sempre, quasi nove punti in più rispetto alla media nazionale del primo trimestre 2019 pari a 58,2%», sottolinea con soddisfazione l'assessore al lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan. Aumenta il...