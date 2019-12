Donazzan: «Il distretto si muove» I sindacati, il governo intervenga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIVENEZIA I sindacati confermano lo sciopero generale di gruppo di domani, le istituzioni si muovono. L'assessore regionale veneto al lavoro, Elena Donazzan, ha convocato l'unità di crisi di Palazzo Balbi per il caso Safilo il 20 dicembre: «Non convocheremo l'azienda perché sappiamo che se è arrivata a questa decisione è per problemi di produzione - spiega la Donazzan -. Con gli stati generali dell'occhialeria dello scorso novembre c'è stata un'assunzione di responsabilità da parte del territorio. Ma non si può neppure...