Dombrovskis: «Essenziale che l'Italia rispetti i target bilancio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CERNOBBIO I conti pubblici italiani, in attesa di un nuovo Governo, restano un osservato speciale da parte di Bruxelles. Il vice presidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, pur garantendo - in un'intervista - flessibilità sui tempi di presentazione del Def, ricorda che il nostro Paese deve rispettare i target di bilancio. Al Tg5, a margine dei lavori del Workshop Ambrosetti, Dombrovskis spiega che la Commissione si aspetta che «l'Italia migliori strutturalmente il suo budget dello 0,3% del Pil», così come già richiesto, e che...