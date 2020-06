LA SVOLTA

VENEZIA Cambio della guardia in Faber Industrie: Stefano Dolcetta lascia la presidenza all'imprenditore friulano Giorgio Visentini (Ad della Thermokey di Rivarotta). Approvato all'unanimità il bilancio 2019 del gruppo da 400 addetti di Cividale del Friuli con base produttiva anche a Castelfranco Veneto: il valore della produzione l'anno scorso è stato di 102,4 milioni, in netto aumento sul 2018 (+ 22,3 milioni), l'ebitda ha registrato un incremento di 8 milioni rispetto ai 4,3 dello stesso periodo nel 2018. Utile netto di 4,4 milioni destinato interamente a riserva. Dolcetta, arrivato a scadenza del mandato, insieme all'azionista di riferimento e attuale Ad Giovanni Toffolutti, ha pilotato il rilancio del gruppo che produce bombole a gas metano per auto e per uso medicale. Dolcetta ha deciso di concentrarsi nella Fiamm Componenti Accessori dove ricopre il ruolo di Ad, circa 150 milioni di fatturato nel 2019 e 24 milioni di ebitda, diversi stabilimenti nel mondo (in Italia ad Almisano, 250 addetti).

GRUPPO DI FAMIGLIA

Il gruppo Faber da anni è al centro di voci di mercato per l'interessamento di vari gruppi stranieri, ma la proprietà che fa riferimento a Toffolutti ha sempre smentito l'intenzione di cedere. Il nuovo cda è formato oltre che da Visentini e Toffolutti, da Sergio Vinci e Cesia Maria Elisabetta Rossi Puri. Il cda ha conferito le deleghe operative a Toffolutti e a Vinci. La grande nuova sfida di Faber è l'idrogeno.

Maurizio Crema

