VENEZIA Il Nordest ha ripreso a correre sull'estero nel terzo trimestre dell'anno scorso. L'ha certificato lo studio Monitor di Intesa Sanpaolo che sottolinea come le esportazioni dei distretti del Triveneto nel periodo siano calate meno rispetto alla media nazionale: - 3,6% contro - 4,9%. Tutte e tre le regioni dell'area hanno registrato un terzo trimestre migliore rispetto alla media distrettuale italiana: spicca il Friuli Venezia Giulia, che ha contenuto il calo tendenziale al - 1,7%; seguono Trentino Alto Adige (- 3,5%) e Veneto (- 3,8%).

A far da traino 17 dei 40 distretti monitorati che hanno chiuso i mesi estivi in territorio positivo. Spiccano per maggior incremento quelli legati al mondo del sistema casa (+ 3,8%), con gli Elettrodomestici della Inox Valley (complessivamente a Treviso e Pordenone + 16,2%) e i distretti del Legno e arredo di Treviso (+ 5,7%) e di Pordenone (+ 7,8%). Bene anche i sistemi per l'illuminazione di Treviso e Venezia (+1,8%), Si mantiene positiva la performance sui mercati esteri delle imprese dell'agro-alimentare (+ 1,6%), mentre il comparto vitivinicolo si avvicina ai livelli del 2019 (- 0,9%): miglior risultato per i Vini e distillati di Bolzano (+12,4%) e di Trento (+2,2%). Male i rossi veronesi mentre il Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene vede un - 2,7%.

MODA IN DIFFICOLTÀ

Ancora in ritardo i distretti del sistema moda (-8,2%), dove spicca tuttavia la crescita della Calzatura veronese (+ 7,8%), caratterizzata da una produzione più vicina alle richieste dei consumatori.

Si conferma il forte legame con la Germania, dove sono aumentate le esportazioni di tutte le tre regioni (+8,6% in Veneto, +0,3% in Trentino-Alto Adige, +1,7% in Friuli-Venezia Giulia). Più eterogeneo il profilo delle esportazioni verso gli Stati Uniti dove il bilancio è positivo solo per i distretti veneti (+2,3%, - 13,5% Trentino-Alto Adige e -24,5% Friuli-Venezia Giulia). «Nel corso del 2020 abbiamo concesso nel Triveneto oltre 91mila moratorie per un debito residuo pari a circa 11 miliardi di euro», evidenzia Rernzo Simonato, direttore di area di Intesa.

Il balzo congiunturale nelle esportazioni a 8,1 miliardi di euro ha portato i distretti triveneti vicino ai livelli toccati nello stesso periodo del 2019 (-3,6%), dopo il crollo segnato nel secondo trimestre (-32%). Nel Triveneto le altre industrie manifatturiere non distrettuali hanno dimostrato analoga capacità di ripresa (-3,6% la variazione del manifatturiero al netto della cantieristica). Recuperano nel terzo trimestre 2020 anche i distretti della metalmeccanica (-5%) dopo il crollo primaverile, mentre nel sistema moda (-8,2%) e nella filiera della pelle (-7,7%) le imprese distrettuali rimangono più colpite dalla crisi pandemica che ha modificato gli stili di vita e i consumi, solo parzialmente tornati a una transitoria normalità nel periodo estivo mentre persistono le difficoltà dell'ittico del Polesine e del Veneziano.

