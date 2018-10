Disoccupazione sotto il 10%, ma con i precari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ISTATROMA Il tasso di disoccupazione torna sotto la soglia del 10%: ad agosto, comunica l'Istat, è sceso al 9,7%, ai minimi da gennaio 2012. Un calo notevole sia su base mensile (-0,4 punti percentuali) e ancor di più su base annua: -1,6 punti. In pratica ci sono 119.000 disoccupati in meno rispetto a luglio, 438.000 in meno rispetto ad agosto del 2017. Contemporaneamente è schizzato al 59% il tasso sull'occupazione, record storico dall'inizio delle serie (1977). In numeri assoluti rispetto a luglio ci sono 69.000 occupati in più, 312.000...