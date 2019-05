Disoccupazione, il record del Sud

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DATI EUROSTATROMA Il mercato del lavoro, dati Istat alla mano, mostra qualche segnale di timido risveglio. Ma il Sud non riesce a trovare una via d'uscita alla sua crisi penalizzando soprattutto giovani e donne. E in un quadro preoccupante spicca soprattutto un dato: l'incapacità del sistema Paese di dare una risposta alla disoccupazione di lungo corso. In questo campo, le Regioni meridionali e le Isole si confermano nel 2018 maglia nera in Europa, considerato che in 900 mila sono senza lavoro da oltre 12 mesi. Nel dettaglio, si parla di...