Dirigenti statali, in arrivo il contratto con aumenti medi mensili da 250 euro

IL CONFRONTOROMA Aumenti medi mensili da circa 250 euro lordi e nuove regole, che vanno dalla responsabilità alla valutazione. Sono queste le premesse da cui mercoledì prossimo parte la trattativa per il rinnovo del contratto dei dirigenti di Stato, ovvero dei vertici delle amministrazioni centrali, come i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti pubblici non economici (tra cui Inps e Inail). Le teste interessate sono circa 6.700. Intanto, è arrivato il decreto che tra dirigenti e non sblocca quasi 1.900 posti, includendo autorizzazioni ad...