Dipendenti pubblici, da gennaio stipendi ridotti per 500mila

IL TAGLIOROMA Il rischio è concreto: dal prossimo mese di gennaio, circa trecentomila dipendenti pubblici consultando il proprio cedolino potrebbero ritrovarsi uno stipendio un po' più leggero di quello ricevuto nel 2018. Non di moltissimo, una manciata di euro al mese.Tutto nasce dai contratti tuttora in vigore, che coprono il periodo 2016-2018 ma che in realtà sono scattati per gli interessati solo da pochi mesi, ovviamente con il riconoscimento dei dovuti arretrati. Quegli accordi raggiunti durante gli ultimi mesi del governo Gentiloni...