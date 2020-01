«Dipendenti delle filiali strumento inconsapevole per i piani illeciti»

LE VITTIME

TREVISO «I dipendenti delle filiali di Veneto Banca erano lo strumento inconsapevole per mettere in atto i piani illeciti». Il sostituto procuratore Massimo De Bortoli nell'avviso di chiusura indagini scagiona i funzionari e i bancari dell'istituto di credito. Mere pedine di un disegno criminale i cui responsabili, secondo le accuse ipotizzate, non sarebbero altro che i vertici di Veneto Banca, le figure apicali, con in testa Vincenzo Consoli, definito più volte il dominus.

L'amministratore delegato, divenuto poi direttore generale, sapeva che l'istituto di credito si trovava in una situazione patrimoniale e finanziaria assai critica, scrive il magistrato, come aveva rilevato anche la Banca d'Italia in seguito alle ispezioni nel corso del 2013.

L'INCHIESTA

Nonostante ciò, lo teneva nascosto ai consiglieri d'amministrazione e ai soci, spingendo per far vendere più azioni possibili ai clienti della banca. «Era Consoli a dirigere tutto, e gli altri indagati non potevano non sapere» afferma De Bortoli. Dopo la notifica dell'avviso di chiusura indagini, la Procura attenderà che gli indagati decidano se farsi interrogare o produrre delle memorie. «Non è detto che tutti e sei finiscano a processo, come non è escluso che alla lista manchi ancora qualche nome - continua De Bortoli - Di certo c'è che le parti offese dell'inchiesta aperta a Potenza sono confluite tutte in questo fascicolo. Quindi quell'inchiesta è destinata a finire in archivio».

LE VITTIME

L'ipotesi d'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata formulata dalla Procura apre le porte alle vittime. Chiunque, in qualsiasi parte d'Italia o anche dall'estero, abbia acquistato azioni dal 2012 al 2015 può costituirsi parte civile al processo. Tutti gli altri potranno farlo in quello parallelo per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza bancaria. «Al momento le denunce sono circa 3.500 - dichiara il magistrato - ma mi aspetto che il numero salga. A processo potremmo ritrovarci diverse migliaia di potenziali vittime che chiederanno di essere risarciti».

