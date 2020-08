LE ATTESE

TOKYO All'indomani dell'annuncio delle dimissioni del premier nipponico Shinzo Abe i mercati finanziari si interrogano sulle prossime mosse della Banca centrale del Giappone (BOJ), in particolare la decisione di mantenere la politica monetaria ultra espansiva in linea con le iniziative del capo del governo dimissionario, denominate Abenomics. L'approccio del governatore dell'istituto, Haruhiko Kuroda - scelto da Abe nel 2013 - è stato caratterizzato da una radicale svolta verso l'espansione monetaria e il mantenimento dell'obiettivo al 2% sull'inflazione. Sotto la sua guida lo yen si è svalutato, dando slancio alle esportazioni. Misure premiate dai mercati finanziari, tanto che all'inizio del secondo mandato di Abe, nel dicembre 2012, l'indice Nikkei valeva 8.000 punti, contro i 23.000 di oggi. Nel suo ultimo intervento, Kuroda ha dichiarato che la Boj continuerà a sostenere senza riserva alcuna l'espansione dell'economia, in particolare nell'attuale congiuntura segnata dalla pandemia del coronavirus. La prossima riunione della Banca centrale del Giappone è prevista per il 16 settembre. Il Partito liberal democratico (Ldp) valuta la data del 15 settembre o i giorni vicini per la scelta del successore del premier. Abe ha già assicurato che continuerà a ricoprire l'incarico fin quando non verrà scelto il successore.

