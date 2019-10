DIGITALE VENEZIA Tinexta, già Tecnoinvestimenti, gruppo integrato di servizi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DIGITALEVENEZIA Tinexta, già Tecnoinvestimenti, gruppo integrato di servizi per le imprese in continua espansione (già presente in Spagna e Lussemburgo), con una quotazione in Borsa che oggi supera i 12 euro e con 1300 dipendenti, ieri mattina ha celebrato il proprio decennale. E lo ha fatto con un convegno alla Fondazione Cini dal titolo Fare impresa nel proprio tempo immaginando il futuro che ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori, manager ed esperti del settore. Tecnoinvestimenti nasce nel 2009, in piena recessione, in...