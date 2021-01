CONNETTIVITÀ

PADOVA I Comuni veneti si attrezzano per svolgere le loro attività istituzionali sempre meglio da remoto e combattere così efficacemente la pandemia: accordo con Tim e Google. L'intesa si inserisce tra le numerose iniziative che Anci Veneto sta portando avanti insieme a Regione Veneto per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.

Tim, Google Cloud e Anci Veneto hanno raggiunto un accordo per accelerare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione locale favorendo l'adozione della piattaforma Google Workspace. L'iniziativa ha l'obiettivo di supportare i Comuni nel dare attuazione alle recenti disposizioni governative per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, che impongono alle amministrazioni interessate lo svolgimento da remoto delle loro funzioni e sedute consiliari. Si tratta di un pacchetto di applicazioni web per supportare un efficace svolgimento non in presenza di tutte le attività e funzioni di carattere istituzionale svolte dalle amministrazioni comunali.

La piattaforma Google Workspace permette una notevole flessibilità e collaborazione con i dipendenti in questo particolare momento di emergenza attraverso diverse funzioni: l'accesso alle riunioni in videoconferenza con Google Meet, la registrazione delle sedute consiliari, la verbalizzazione delle sedute con eventuale gestione di raccolta voto attraverso la proposizione di appositi form, la creazione e condivisione di documenti, la gestione della posta.

A questo si aggiunge la possibilità, per i Comuni interessati, di intraprendere un percorso di trasformazione digitale personalizzato, ossia una migrazione del sistema informativo del Comune (server di posta, archivi, creazione e condivisione di documenti) sul cloud di Google.

L'accordo tra Anci Veneto, Tim e Google Cloud permette ai Comuni interessati di acquistare le licenze per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma e tutti i suoi applicativi a condizioni agevolate. Ogni amministrazione avrà poi modo di personalizzare la propria esperienza. All'iniziativa hanno già aderito 14 comuni. «Il percorso di digitalizzazione oggi non è più un'opzione, ma una necessità per la Pubblica Amministrazione e in particolare per i Comuni- ha commentato Mario Conte Presidente Anci Veneto -. Il Covid-19 e l'emergenza sanitaria hanno dimostrato come sia sempre più urgente modernizzare gli enti per assicurare ai cittadini un servizio adeguato ed in grado di far fronte alle situazioni di crisi. Questa emergenza, però, ci ha insegnato come l'innovazione tecnologica sia anche uno strumento strategico per migliorare i servizi offerti ai cittadini».

