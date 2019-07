Digital meet ridà all'uomo la guida dell'integrazione con le macchine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOPADOVA «L'uomo resta saldamente al centro, ma la tecnologia è una miniera che lo proietta nel futuro e lo aiuta a vivere meglio». Sarà questo il concetto alla base della settima edizione di DigitalMeet, il più grande festival italiano dedicato all'alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese, in programma dal 22 al 27 ottobre. Sono previsti eventi in sedici regioni italiane e l'epicentro è ancora una volta il Veneto, con la città di Padova in prima linea. All'appuntamento mancano tre mesi e mezzo, ma la macchina...