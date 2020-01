MODA

BREGANZE (VICENZA) Offensiva decisa e globale di Diesel nel 2019 verso la protezione della sua brand identity, con l'obiettivo specifico di salvaguardare il marchio e i propri prodotti di moda e abbigliamento, richiesti e venduti in tutti in continenti. L'industria con sede a Breganze (Vicenza), ha fatto chiudere nel corso dello scorso anno esattamente 1.244 siti web che promuovevano la vendita di articoli contraffatti, utilizzando il marchio registrato Diesel, anche con la presenza di logo ed immagini.

La maggior parte delle azioni legali, indirizzate soprattutto nel mondo digitale, sono state orientate soprattutto verso Taobao (Cina), Mercado Libre (Brasile) ed eBay (nel mondo), per un totale di 2.838 casi accertati di violazione del copyright e trademark. Una decisione, quella dei vertici della Diesel, che arriva assieme alla quella radicale, presa qualche anno fa dal brand, di rivedere e implementare una nuova strategia di distribuzione, tagliando i punti wholesale che non erano più in linea con la strategia imprenditoriale.

«L'uso illegale del marchio Diesel - afferma Renzo Renzo Rosso, fondatore e presidente di Diesel - per vendere prodotti contraffatti in vari siti web di vendita al dettaglio in tutto il mondo, danneggia i nostri clienti che pensano di acquistare un prodotto di qualità Diesel. Inoltre gli stessi siti web danneggiano la reputazione del marchio, ostacolando il carattere distintivo della qualità e dell'artigianalità dei nostri prodotti».

«Queste azioni di controllo - fanno inoltre sapere dal quartier generale dell'azienda veneta - confermano la volontà e l'intenzione globale nel salvaguardare il marchio e i valori di innovazione e creatività. Per noi è una battaglia che continua, avendo a lungo combattuto attivamente contro i problemi di contraffazione e di distribuzione illegale, attraverso le dogane internazionali e nello spazio digitale. Ad oggi i processi legali hanno generato una diminuzione sostanziale del numero di prodotti Diesel contraffatti sul mercato, a conferma che siamo sulla strada giusta».

Lo scorso anno, sui social media, come precisa l'azienda nella nota diffusa ieri, sono stati trovati e rimossi 2.351 url che vendevano prodotti Diesel contraffatti, la maggior parte di questi su Instagram. Nel corso del 2019 sono stati eliminati inoltre 4.901 annunci falsi, in particolare su Google e Bing, comparsi in vari Paesi, soprattutto europei, quali Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna e Olanda. Sempre negli ultimi dodici mesi sono stati condotti inoltre numerosi raid in fabbriche in varie città e località della Cina, con il sequestro di oltre 4 mila paia di jeans, 3 mila t-shirt e felpe, 5 mila pezzi di cinture e 4.500 etichette con marchio e logo Diesel.

Altre importanti azioni, che stanno comportando investimenti rilevanti ma che sono fondamentali per tutelare marchio e griffe, sono state condotte dalla squadra investigativa della stessa azienda, con l'aiuto delle autorità di polizia locale, in Nord Africa, in particolare in Egitto e in Marocco, per scovare molti prodotti illegali, che hanno portato a risultati importanti: in Marocco sono stati individuati e stoppati oltre 5 mila paia di jeans, mentre negli Emirati Arabi Uniti sono stati sequestrati più di 8 mila paia di occhiali pronti ad essere venduti sul mercato. Nella sola Turchia sono stati scoperti 23.704 pezzi contraffatti, nel Regno Unito 5.823 polo shirts, e in Portogallo sono stati trovati 1.796 prodotti Diesel falsi rappresentati soprattutto da cinture, magliette, profumi, jeans ed etichette.

Luca Pozza

