IL CASO

ROMA Il 2019 doveva essere per l'Italia l'anno del deficit, con un rapporto tra disavanzo e Pil fissato dapprima al 2,4% (nella notte della famosa apparizione dei ministri del M5S dal balcone di Palazzo Chigi) e poi portato al volutamente ambiguo 2,04. Il governo Conte 2 aveva rivisto questo obiettivo in crescita al 2,2 per cento, ma ora il consuntivo dell'Istat racconta una storia piuttosto diversa. Lo scorso anno è stato il più virtuoso dal 2007, con un rapporto deficit/Pil all'1,6%. E anche l'economia reale è andata un po' meglio del previsto, pur in un contesto di quasi-stagnazione: il + 0,3% del Pil è un dato basso ma comunque superiore allo 0,1 previsto a fine settembre, nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

VARIAZIONE CONTENUTA

Se il dato sul prodotto interno lordo rappresenta una variazione tutto sommato contenuta, visto che si tratta comunque di due decimali di differenza, la riduzione del deficit rispetto alle attese (tecnicamente si chiama indebitamento netto) appare quasi clamorosa: i 29,3 miliardi fotografati dall'istituto di statistica sono oltre 9 in più rispetto al 2018 ma soprattutto rispetto alla previsione di fine settembre. Da dove vengono questi soldi? In parte dalla minor spesa per interessi, grazie al sensibile calo dei rendimenti nell'ultima parte dell'anno (un miliardo di risparmi) e dal ricorso alla pensione con Quota 100 inferiore rispetto alla attese. Ma contemporaneamente - sempre rispetto alle previsioni - c'è stato un certo incremento della spesa in conto capitale (non però degli investimenti fissi lordi). Dunque il crollo del disavanzo si spiega essenzialmente sul lato delle entrate. Quelle tributarie soprattutto: nella Nadef erano stati messi in conto 505 miliardi, alla fine è stata superata quota 515: sono quasi tre miliardi in più di imposte indirette ed oltre sette di dirette. Per la prima categoria, che vuol dire in larga parte Iva, l'incremento del gettito può essere almeno parzialmente spiegato con l'entrata in vigore della fattura elettronica. Sulle dirette ha invece influito il nuovo meccanismo degli Isa per le partite Iva: ovvero gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale che hanno sostituito i precedenti studi di settore. E sono andate molto bene pure le ritenute sul lavoro dipendente, anche per il venir meno di precedenti regimi di decontribuzione e detassazione. Come conseguenza, la pressione fiscale (entrate tributarie e contributive in rapporto al Pil) si è portata nel 2019 al 42,4 per cento, mezzo punto al di sopra sia del 2018, sia di quanto previsto. Va ricordato che già durante l'iter della legge di Bilancio il governo aveva sfruttato l'andamento favorevole delle entrate spostando circa 3 miliardi sul 2020 grazie ad una modifica delle percentuali di versamento di saldi e acconti. Ed è probabile che una parte delle maggiori entrate siano strutturali e quindi acquisite anche per gli anni successivi. Lo scarto tra previsioni e consuntivo resta comunque sorprendente. «Certo è meglio così che quando l'errore è in senso contrario ma resta comunque un errore di valutazione» commenta l'ex viceministro dell'Economia Enrico Zanetti.

Nella sua comunicazione l'Istat ha anche indicato che il rapporto debito/Pil si è mantenuto nel 2019 al livello (alto) dell'anno precedente: 134,8%.

Luca Cifoni

