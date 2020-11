IL BILANCIO

ROMA Diasorin a gonfie vele. L'azienda ha chiuso i nove mesi del 2020 con un utile netto di 162,5 milioni, in crescita del 28,3% rispetto allo stesso periodo del 2019. I ricavi sono saliti del 16,2% a 610,1 milioni. Come precisa il gruppo in una nota, i ricavi sono in crescita a seguito del contributo dei test di diagnostica molecolare e di immunodiagnostica per il SARS-CoV-2, generati prevalentemente in Nord America e in Europa. In particolare, il fatturato complessivo del gruppo in Nord America (Stati Uniti e Canada) è salito del 58% a 244,1 milioni. L'andamento dei settori non Covid, invece, ha registrato un calo del 14,3% a cambi costanti, evidenziando, tuttavia, un progressivo recupero rispetto a quanto registrato nel secondo trimestre. L'ebitda è aumentato del 23,4% a 257,7 milioni di euro, con il margine balzato al 42,2% e l'ebit è salito del 28,9% a 213,5 milioni. Il free cash flow dei primi 9 mesi del 2020 ammonta a 152,5 milioni, a fronte di 138,3 milioni di un anno fa. La posizione finanziaria netta di Diasorin al 30 settembre 2020 è positiva per 256,1 milioni, in aumento di 83,2 milioni rispetto al saldo di fine 2019 (pari a 172,9 milioni). La variazione include la distribuzione dei dividendi deliberati dall'assemblea degli azionisti per un importo complessivo di 52 milioni di euro. Il gruppo precisa che la sua attività non è stata interessata da alcuna misura restrittiva legata all'emergenza Covid-19 e ha proseguito senza discontinuità le proprie attività di ricerca, produzione e distribuzione.

