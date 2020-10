Di mobilità elettrica ha parlato anche Carlalberto Guglielminotti, amministratore delegato di Engie Eps, la divisione tecnologica del gruppo francese che si occupa in particolare dei sistemi di accumulo di energia. Guglielminotti ha sottolineato che il gruppo ha lanciato un piano per produrre 50mila wall box per la ricarica dei veicoli elettrici, ricordando che in Italia in questo momento ci sono solo circa 20mila colonnine. «La sfida si gioca nelle case», ha continuato il manager, ricordando che l'80% delle ricariche dei veicoli sarà fatto a casa o in ufficio. Per questo, ha continuato, con Fca il gruppo ha abbracciato un progetto «per contribuire ad abbattere con tecnologia italiana tutte le barriere che oggi esistono per la mobilità elettrica». Guglielminotti ha spiegato che attualmente il problema è che quando si vuole installare un sistema di ricarica per il veicolo è necessaria una linea elettrica dedicata che parta dal quadro elettrico generale. Una imposizione che spesso comporta lavori in muratura. La wall boxpensata da Engie Eps fino a una certa potenza potrà invece essere connessa a una semplice presa elettrica di casa. Questo sistema, ha assicurato il manager, consente in una notte di ricaricare una utilitaria per 180/200 chilometri di autonomia equivalente. «Nel 90% dei casi una autonomia più che sufficiente», ha aggiunto.

