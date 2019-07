Deutsche Bank, via a 18mila tagli ma la Borsa non crede al rilancio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MAXI-PIANOROMA Certe scene e numeri cosi massicci non si vedevano dai tempi degli scatoloni di trader e investment banker di Lehman Brothers. È toccato ieri ai dipendenti di Deutsche Bank di Hong Kong, Sydney e Londra, molti scossi e alcuni in lacrime, sgomberare per primi la scrivania dopo l'annuncio del piano con licenziamenti per 18-20 mila persone. Ieri, però, il mercato ha puntato i riflettori su altro. Sulla capacità di smaltire 74 miliardi di asset rischiosi attraverso la bad bank, ma soprattutto sulla flessibilità necessaria per...