Deutsche Bank, la Bce alza i requisiti di capitale

CAUTELALa Bce alza l'asticella del capitale a Deutsche Bank, il colosso bancario tedesco spesso nel mirino del credito (e della politica) italiana per via della sua forte esposizione in derivati e titoli illiquidi, considerati dai nostri banchieri e dalle Autorità di vigilanza molto più tossici della montagna di Npl che zavorra il settore del credito del nostro Paese. A partire dall'1 gennaio 2018 la banca tedesca dovrà conservare un Cet1 (common equity tier 1 ratio, l'indicatore del capitale di migliore qualità) del 10,65%, oltre un punto...