L'OPERAZIONE

VICENZAIl ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la cessione per 25 milioni della Deroma, storica azienda veneta leader mondiale nella produzione di vasi in terracotta, al fondo di investimento anglo-norvegese Njord Terra Lux. Deroma faceva parte del gruppo vicentino Stabila-Deroma, dichiarato insolvente nel 2015 dal Tribunale di Vicenza con 265 milioni di passività, un migliaio di creditori e 250 dipendenti rimasti per mesi senza stipendio. Ammesso all'amministrazione straordinaria dopo vari tentativi di salvataggio andati a vuoto, il gruppo era stato affidato alla gestione del Commissario Straordinario, l'avvocato veneziano Marco Cappelletto che lo ha risanato e rimesso sul mercato, garantendo l'occupazione di tutti i dipendenti.

L'opera di ristrutturazione commissariale aveva già segnata una prima, importante tappa nel febbraio 2020, quando era stata ceduta la Stabila, la divisione laterizi del gruppo vicentino con stabilimenti anche a Dosson di Casier (Tv) e Isola vicentina (Vi), al gruppo Toppetti della famiglia veronese Colleoni, salvaguardando il 90% dell'occupazione. Ora il salvataggio di Deroma.

RICORSO RESPINTO

L'azienda vicentina sotto la gestione di Cappelletto è passata dall'insolvenza all'equilibrio economico consolidando la sua posizione di leadership globale, ed è stata acquisita dal Njord Terra Lux al termine di una procedura di vendita che ha visto la partecipazione di primari investitori nazionali e internazionali. Tra di loro anche la società Valia, capofila di una cordata guidata dall'imprenditore veneto Alberto Baban, già presidente nazionale in Confindustria della Piccola industria. Valia, risultata terza classificata nella gara per l'aggiudicazione di Deroma con una offerta inferiore di 10 milioni a quella dei fondo anglo-norvegese, ha tentato di opporsi alla vendita dell'azienda vicentina, ma il Tribunale di Vicenza ha riconosciuto che la scelta del commissario era del tutto legittima e corretta ai fini della salvaguardia dell'impresa, dell'occupazione e dei creditori e ha quindi respinto il ricorso condannando anche la cordata di Baban al pagamento delle spese processuali. Prima di acquisire la Deroma, Njord Terra Lux, che è un fondo orientato a investimenti a lungo termine e ha già rilanciato 14 aziende in 8 diversi paesi, si era fatto conoscere in Italia rilevando nel 2018 un'azienda storica come il Lanificio Flli Cerruti e nel 2019 l'Aeroporto di Ancona-Falconara. Per lo sviluppo di Deroma il fondo anglo-norvegese ha assicurato investimenti complessivi per 43 milioni e si è impegnato a mantenere l'attuale struttura organizzativa e produttiva e la governance di gruppo in Italia. L'azienda vicentina del resto è oggi una realtà industriale e commerciale in ottima salute: il fatturato dai 61 milioni del 2015, quando è iniziata la fase commissariale, è salito nel 2020 a 93 milioni con un incremento del 52%, nonostante la pandemia e il periodo di chiusura disposto dalle autorità. L'indice di redditività Ebitda è passato invece dall'1,7% al 9%. Risultati che continuano a garantire la piena occupazione, la regolarità nei pagamenti di tutti i fornitori e di tutti i dipendenti in Italia e all'estero: 250 presso lo Stabilimento di Malo (Vi), 90 in Francia, 120 in Usa, 20 in Spagna, 15 in Gran Bretagna, 4 in Hong Kong.

SVILUPPO ESTERO

Ben diverso era il quadro aziendale nel 2015 quando la società venne affidata a Cappelletto. Deroma, con stabilimenti produttivi in Italia a Malo (Vi), negli Usa in Texas, in Cina e con società commerciali in Francia, Spagna, Inghilterra ed Hong Kong, veniva da anni di profonda crisi con consistenti perdite economiche, una gestione del gruppo fuori controllo, importanti problemi nella produzione e nel settore commerciale. Oggi il gruppo si è ristrutturato e riposizionato su tutti i mercati. Chiusa la società cinese, è stato invece riorganizzato lo stabilmento Usa che ora registra fatturati e portafoglio clienti in costante aumento. Deroma France è leader nel mercato nazionale; Fansa in Spagna ha incrementato di oltre il 10% il fatturato grazie a nuovi accordi commerciali; in Inghilterra è stata costituita una società commerciale che si è conquistata una buona posizione di mercato ed anche ad Hong Kong la società commerciale per lo sviluppo dei mercati del Far East e di quello cinese registra un posizionamento rilevante. Il mercato tedesco, infine, si è incrementato negli ultimi due anni di oltre il 20%.

Alberto Abati

© RIPRODUZIONE RISERVATA