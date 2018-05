Deroma ristrutturata va a un colosso tedesco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SALVATAGGIOMALO Parla tedesco il futuro della Deroma. La storica industria vicentina, produttrice di vasi in terracotta, si appresta a tornare sul mercato nelle mani della cordata teutonica Scheurich- Bavaria. Il via libera del ministero dello Sviluppo economico all'aggiudicazione segna il (positivo) atto conclusivo di un salvataggio avviato due anni e mezzo fa e portato a compimento dal commissario straordinario Marco Cappelletto.L'azienda di Malo, dopo anni di crescenti difficoltà ed un tentativo di ristrutturazione del debito non andato...