ENERGIA

TREVISO Giorgio Della Giustina, presidente di Asco Holding, getta acqua sul fuoco: nonostante l'ingresso di A2a nella compagine azionaria di Ascopiave dopo aver acquistato il 4% delle azioni da Amber, all'orizzonte non c'è alcuna scalata. La proprietà della società resta saldamente nelle mani pubbliche. Il patto di sindacato vincola infatti i comuni proprietari delle quote a non venderle per due anni. Poi se ne riparlerà.

«Vogliamo tranquillizzare i nostri soci - premette Della Giustina - Asco Holding e Ascopiave sono e hanno dimostrato di essere società gestite in modo trasparente, con un profondo radicamento sul territorio e dotate di una chiara e realistica visione industriale». Il presidente poi ricorda: «Nei giorni scorsi, peraltro, in seguito all'acquisto di un ulteriore 1%, Asco Holding ha anche incrementato la partecipazione in Ascopiave a oltre il 52%, rafforzando così la sua presenza nella società. In futuro, l'introduzione del voto maggiorato, consentirà di rafforzare ulteriormente il peso della Holding. Solo le società redditizie e ben amministrate generano l'interesse di investitori importanti. Questo é il caso di Ascopiave. Sono decenni che accade e la Holding è abituata a osservare questi movimenti sapendo che i soci di minoranza privati vanno e vengono, la maggioranza saldamente in mano pubblica invece resta e ha l'unico obiettivo di creare valore per il territorio».

P. Cal.

