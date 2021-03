Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DEBUTTOROMA Se non fosse stato per la pandemia forse non sarebbe arrivata a tanto la valutazione di Deliveroo in vista dell'Ipo. Vale fino a 8,8 miliardi di sterline (10,50 miliardi di euro) dice la forchetta di prezzo fissata dalle banche in vista dell'offerta per la quotazione alla Borsa di Londra che dovrebbe chiudersi entro il 30 marzo. Un affare in odore di record visto che non si vedeva un debutto del genere dal 2013 nella City, che...