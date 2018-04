Del Vecchio sicuro: fusione Essilor Luxottica entro maggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OCCHIALIMILANO «Pensiamo che la fusione con Essilor possa realizzarsi entro maggio, non lo dico per ottimismo ma perché ci credo». Leonardo Del Vecchio, fondatore e presidente esecutivo di Luxottica, è ottimista sulla nascita del gigante delle montature e delle lenti che sarà presente in 150 Paesi, con 140mila dipendenti e un giro d'affari di 17 miliardi l'anno.Probabilmente le autorità antitrust della Cina, l'ultimo Paese determinante per la chiusura dell'operazione, potrebbero chiedere «qualche piccola limitazione», ma «a noi...