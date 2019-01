Del Vecchio: «Porto un gioiello ad Essilor» In trent'anni il titolo è cresciuto di 50 volte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOROMA Non ci sono soltanto i numeri a fare di Luxottica «il gioiello» che il fondatore Leonardo Del Vecchio, presidente esecutivo del gruppo, sta per «portare ad Essilor». Non c'è soltanto l'obiettivo realizzato, dice Del Vecchio, di «migliorare l'azienda in ogni sua parte, rendendola forte, piena di idee, tecnologia e passione, e al tempo stesso capace di riportare il margine netto sopra la soglia del 10%». Il gruppo italiano porterà in dote anche un management «rinnovato e forte a tutti i livelli, preparato, e soprattutto...