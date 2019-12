CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DEFAULTROMA La Popolare di Bari arriva al capolinea. Dopo un'agonia lunga più di un anno e aver bruciato 1,2 miliardi dal 2015, ieri Bankitalia ha azzerato gli organi di amministrazione e controllo, nominando due commissari (Enrico Ajello e Antonio Blandini) con la sottoposizione dell'istituto alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli art. 70 e 98 del Tub. E sempre in serata il Cdm si è riunito per un decreto modello Carige necessario per ricapitalizzare Mcc (circa 500 milioni) e stanziare a titolo di scudo della...