Decretone, la Toscana ricorre contro i «navigator»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROVVEDIMENTOROMA Arriva il primo ricorso contro il reddito di cittadinanza. Lo firma la Regione Toscana, che contesta il percorso immaginato dal governo per assumere i «navigator», la nuova figura voluta da Luigi Di Maio. E potrebbe fare da apripista per altre Regioni, già da settimane sul piede di guerra. Ma non è l'unica grana per il governo. In Senato prosegue l'impasse sul decretone: nonostante l'obiettivo della maggioranza resti il via libera in settimana, in commissione si va avanti rinvio dopo rinvio. E l'opposizione insorge. Pd...