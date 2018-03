Decreto PA: taglio di dirigenti in cambio di posti di lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀROMA Meno generali ma più soldati. Nei prossimi cinque andranno in pensione ben 450 mila dipendenti dello Stato e il ministro della Funzione pubblica, Marianna Madia, ha messo a punto una riforma che ridisegna in maniera radicale gli organici. In pratica, le amministrazioni che vorranno farlo potranno ridurre le posizioni dirigenziali in favore di ruoli semplici. Uno scambio a costo zero per le casse pubbliche: meno poltrone per i colletti bianchi e più sedie. D'altra parte un capo ufficio pesa economicamente come due, tre o più...