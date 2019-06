Decreto crescita, c'è l'Ok Ex Ilva, niente immunità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VOTOROMA Il decreto crescita incassa la fiducia della Camera (288 sì, contrari 181, 3 astenuti) e dopo il voto finale di Montecitorio il testo è pronto per passare al Senato, dove deve essere approvato entro il 29 giugno prossimo: in caso contrario tutto il provvedimento decadrebbe. Il provvedimento era stato concepito dal ministero dell'Economia come uno strumento per contrastare, seppur con poche risorse finanziarie disponibili, il forte rallentamento della crescita; strada facendo come spesso accade si è caricato di molte norme...