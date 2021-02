ALIMENTARE

VERONA «L'obiettivo dell'aggregazione tra la veronese Agriform e la modenese Parmareggio è dare soddisfazione e adeguata remunerazione al lavoro e al prodotto degli allevatori che stanno alla base di entrambe le filiere».

A spiegare l'operazione, decollata a fine 2020 con la firma del patto tra Agriform e Bonterre (che controlla Parmareggio) davanti al notaio è Nisio Paganin, fino a ieri consigliere delegato e amministratore dell'Agriform di Sommacampagna di Verona, e oggi vicepresidente della holding Nuova Parmareggio, così chiamata in attesa di dare un nome, entro il 30 giugno alla nuova realtà. «Sul nome ci siamo presi tempo perché deve contenere i valori delle due filiere - riprende Paganin - mentre è già decollato il piano industriale su cui faremo una verifica nel primo cda già programmato per il 10 febbraio. Nella nuova società Agriform ha una quota di minoranza qualificata del 30%, protetta da una serie di accordi parasociali, che garantiscono il controllo in modo sostanzialmente paritetico con l'altra holding Bonterre». Nel nuovo Cda tre consiglieri sono di Agrifom e 4 di Parmareggio, con presidente per i primi tre anni all'holding modenese, scelto Ivano Chezzi. Dal 2023 passerà ad Agriform.

MATRIMONIO TRA FILIERE

L'aggregazione ha portato alla nascita della prima realtà in Italia nel segmento formaggi Dop, che parte da un fatturato 2020 di oltre 550 milioni e che nel piano industriale già approntato punta ad arrivare a 600 milioni nel 2021. «Questo è prima di tutto un matrimonio tra la filiera Veneta del Grana Padano e delle altre Dop del Nordest (come Asiago e Piave) e quella Emiliana del Parmigiano Reggiano. Da 40 anni queste due aziende sono cresciute in modo parallelo consolidando la loro presenza sui mercati. Rappresentano rispettivamente oltre mille allevatori, che hanno avuto il coraggio e la visione ancora negli anni '80 di affrontare insieme il mercato - continua Paganin -. Le latterie che fino ad oggi hanno servito e sono azioniste di Agriform (Latterie Vicentine, Lattebusche a Belluno) continueranno a conferire ad Agriform, che a sua volta cederà i prodotti alla nuova società. Il cambio di nome avverrà nel corso del 2021, anche per permetterci l'utilizzo ad esaurimento del packaging esistente. Ci aspettiamo uno sviluppo, oltre che sul Grana Padano, per tutte le altre Dop del Veneto - chiarisce Paganin -. Non è stato né facile, né scontato il matrimonio tra due soggetti sani e solidi, perché questo ha reso entrambe le parti meno disponibili. Ma le sinergie che avremmo sono straordinarie. Nel nuovo piano industriale non è assolutamente prevista nessuna riduzione del personale, al contrario prevediamo un ulteriore sviluppo. E l'operazione non frenerà i progetti già avviati da Agriform per l'ampliamento della sede di Verona, col raddoppio del magazzino di stagionatura per concentrare qui l'attività oggi divisa in alcune strutture in pianura Padana, e il nuovo centro di confezionamento specializzato sulle richieste del mercato, comprese le monoporzioni. Un investimento che supera i 15 milioni».

Massimo Rossignati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA