De Rigo, quando il made in Veneto è ancora una famiglia

LA STORIAVENEZIA Un'azienda unica, ancora strettamente familiare e legatissima al territorio. De Rigo festeggia domani i suoi primi 40 anni di attività con una grande festa con i dipendenti e dati economici sempre in crescita: fatturato totale 2017 a 429,5 milioni, + 5,5% sul 2016. Dato che tiene conto del giro d'affari delle tre catene commerciali estere controllate, ma non della britannica Boots Opticians, partecipata al 42% e con un fatturato di oltre mezzo miliardo. Ma quello che conta per la famiglia bellunese al comando al 100% è che a...