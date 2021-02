L'INTERVISTA

VENEZIA De Rigo Vision chiude il 2020 della pandemia con un calo del fatturato del 25% a 350 milioni ma vede la ripresa e il ritorno all'utile già da quest'anno. E il rilancio parte dal rinnovo della licenza Fila, prima di altre iniziative sul versante dei marchi per il gruppo di Longarone che ha anche 913 negozi nel mondo. «C'è grande voglia ed energia, il 2020 ci ha insegnato molto accelerando tutta una serie di sviluppi - spiega l'Ad della società bellunese Michele Aracri - portandoci anche a siglare un accordo innovativo col sindacato, un bellissimo progetto sinergico che per ora ha coinvolto una decina di nostri dipendenti, andati a lavorare per la società di famiglia che si occupa di produrre macchinari per la refrigerazione per ospedali (servono anche a preservare i vaccini) e supermercati. Finalmente si riesce anche in Italia ad avere quella flessibilità che negli altri Paesi esiste da tempo. L'azienda degli occhiali soffre ancora a causa del Covid, con i dipendenti in cassa integrazione a rotazione per calo di produzione un giorno o due alla settimana. Refrigeration invece deve soddisfare picchi di attività. È una bellissima cosa, che può diventare un esempio.

Come è cambiata De Rigo nel 2020?

«Abbiamo fatto grandi investimenti di marketing e nel digitale, potenziando la nostra piattaforma di vendita per gli ottici: sono al 4%, ma cresceranno a due cifre. Poi c'è la vendita diretta al cliente, che è ancora marginale ma sulla quale stiamo lavorando: abbiamo un grande testimonial ancora per un anno che è il pilota Lewis Hamilton e marchi di proprietà conosciuti in tutto il mondo come Police, Lozza e Sting che valgono il 35% del fatturato».

Vedete la fine della crisi?

«Difficile fare previsioni a medio-lungo termine. Ma nel 2020 abbiamo imparato a essere flessibili e a prendere decisioni in tempi brevi. Abbiamo ridisegnato il business, ridiscusso i minimi garantiti con le griffe, ridefinita l'organizzazione. E chiuderemo l'anno con un calo del fatturato del 25% a 350 milioni contro i 446 del 2019, meglio del mercato. Ma la cosa più importante è che grazie a tutte quelle attività di cui parlavo e al taglio dei costi per 30 milioni, siamo riusciti a chiudere con un ebit leggermente negativo. E la nostra posizione finanziaria netta è leggermente migliore del 2019. Un risultato che ci rende fieri».

Previsioni per quest'anno?

«Oggi non abbiamo bisogno di soldi dalle banche, siamo solidi. L'azienda può andare avanti con le sue gambe sui nuovi progetti. E questo grazie allo sforzo di tutti: operai, impiegati. Tutti i nostri dirigenti hanno partecipato riducendosi lo stipendio, non solo nel 2020 ma anche nel primo trimestre 2021. Ma non vogliano andare avanti oltre: l'obiettivo che ci siamo dati è recuperare più del 70% della perdita dell'anno scorso arrivando a circa a 400-420 milioni di fatturato, a partire dal secondo semestre (il primo lo vedo ancora difficile). E riportare in utile l'azienda giù nel 2021».

Ottimisti malgrado i problemi dell'Italia e dell'Europa con la pandemia?

«Sento anche tanta energia positiva in giro. Avevamo fatto un budget con un calo a gennaio e febbraio per poi crescere. La realtà è che gli ordini nel bimestre sono saliti del 4% rispetto all'anno scorso. Andiamo bene soprattutto nell'area Europa, in particolar modo Italia e Francia. Va peggio in Medio Oriente e Asia, con qualche eccezione».

Investimenti, acquisizioni?

«C'è un programma di investimenti importante sui brand. Il rinnovo di Fila, + 9% anche nel 2020, è il primo passo. In Brasile abbiamo firmato nei giorni scorsi la licenza nel segmento uomo con Aramis, che presenteremo nel secondo semestre. Non ci fermiamo, abbiamo ancora idee che vogliamo sviluppare».

La fiera del Mido è fissata a giugno: una scommessa?

«Credo che dipenderà molto da come si svilupperà il Covid nei prossimi giorni. Sono convinto che sia necessario far ripartire le fiere anche se la nostra fortuna è stata avere rappresentanti diretti in tutto il mondo, ma non basta».

Continuerà il travaso di manodopera nella società di famiglia?

«Il nostro problema oggi è sopratutto mantenere l'occupazione qui in Italia dove a Longarone lavorano 850 persone sulle 3300 complessive, qui produciamo circa il 35% dei nostri occhiali. Per farlo dobbiamo essere più competitivi. Un aiuto ce lo deve dare il governo riducendo il cuneo fiscale: farebbe felici tutti, gli operai che avrebbero più ssoldi in busta paga e le aziende. Il governo Draghi ha intenzione di mettere mano al sistema fiscale, deve farlo in fretta per aiutarci nella ripresa».

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA