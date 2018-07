De Rigo, la festa e l'impegno: tenere lavoro sul territorio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CELEBRAZIONELONGARONE Standing ovation. Quando salgono sul palco Ennio ed Emiliana De Rigo un migliaio di persone si alza in piedi ad applaudire. Del resto, è la loro festa: una celebrazione di famiglia, dei 40 anni dei De Rigo e della loro creatura più bella, la De Rigo Vision. Un'azienda che è partita da un fienile di Pozzale di Cadore e che oggi, a famiglia allargata (oltre 3mila dipendenti sparsi per il mondo, mille nel cuore del distretto dell'occhiale bellunese) esporta il made in Italy. Un'azienda che ieri ha spento le sue prime...