VENEZIA Un bonus natalizio da 11 milioni per gli oltre 10500 dipendenti nel mondo del gruppo trevigiano dei piccoli elettrodomestici De' Longhi, fresco di acquisizione negli Stati Uniti. L'iniziativa è stata annunciata ieri ed è partita da una proposta del presidente e proprietario Giuseppe de' Longhi. La cifra verrà erogata entro la fine dell'anno.

«Le ottime performance raggiunte dal nostro gruppo dichiara Massimo Garavaglia, amministratore delegato di De' Longhi - sono merito dei dipendenti che, nonostante questo periodo particolarmente difficile, hanno raggiunto con impegno e dedizione. In un contesto macro-economico caratterizzato da sfide senza precedenti, l'azienda è profondamente grata al grande sforzo e passione dimostrati dalle nostre persone. È infatti grazie al contributo di ciascuno che il gruppo De' Longhi ha continuato a offrire prodotti capaci di incontrare le esigenze dei consumatori».

Il gruppo trevigiano ha conseguito, nei primi 9 mesi dell'anno, ricavi in crescita organica del 14,8% ed un Ebitda adjusted di 209 milioni, pari al 14,2% dei ricavi. A fine anno De' Longhi si aspetta ricavi in crescita organica ad un tasso sotto il 10% e un Ebitda normalizzato in aumento sia in valore che in percentuale dei ricavi. Nel 2018 De' Longhi ha chiuso con ricavi per 2,1 miliardi, ebitda a 295 milioni e un utile netto di 161 milioni. Il gruppo è quotato al mercato Mta di Borsa Italiana e distribuisce i suoi prodotti in più di 120 mercati nel mondo.

Alla fine del novembre scorso, De' Longhi ha annunciato l'acquisizione di Capital Brands Holding, società americana leader mondiale nel segmento dei piccoli elettrodomestici da cucina come i frullatori con i marchi Nutribullet e Magic Bullet, che distribuisce i propri prodotti in oltre 100 paesi nel mondo, Capital Brands stima per l'anno 2020 ricavi netti di circa 290 milioni di dollari, in crescita rispetto allo scorso anno. Con quest'operazione il settore dei personal blender è diventato uno dei principali segmenti del gruppo dopo le macchine da caffè. Con questa operazione gli Stati Uniti diventano il primo mercato del gruppo trevigiano, con un fatturato aggregato che supera i 500 milioni di dollari. Il gruppo è tra i principali produttori globali nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa. Quotata dal 2001 sul mercato principale di Borsa Italiana Mta, De' Longhi distribuisce i suoi prodotti, con i brand De' Longhi, Kenwood, Braun e Ariete.

