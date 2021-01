IL BILANCIO

VENEZIA De' Longhi batte la crisi e chiude il 2020 con ricavi preliminari in crescita oltre le aspettative a 2.353,1 milioni, in aumento del 12%, dopo il rush finale del quarto trimestre chiusosi con un + 10,3%. Per l'amministratore delegato Massimo Garavaglia «si è appena concluso un anno sfidante e complesso sotto molti punti di vista, che ha richiesto uno sforzo straordinario da parte di tutti i dipendenti De' Longhi e dai nostri business partners».

9Previsioni ottimistiche per quest'anno. «Pur in presenza di uno scenario macroeconomico di forte complessità e instabilità, riteniamo che vi siano le basi per confermare il trend positivo degli ultimi 12 mesi - spiega in una nota l'Ad del gruppo di famiglia trevigiano - ed espandere i ricavi in questo 2021 ad un tasso organico in area mid single digit, a cui si aggiungerà il contributo fornito dall'investimento effettuato in Capital Brands, i cui ricavi saranno consolidati a partire dal 2021». Capital Brands Holding è la società americana leader nel settore dei personal blenders di cui il gruppo Dè Longhi ha completato l'acquisizione a dicembre 2020. La Borsa però rintraccia e il titolo ieri ha perso il 2,5%.

Guardando ai segmenti di prodotto, le macchine per il caffè del gruppo hanno registrato «una forte espansione a doppia cifra, trainata in particolare sia dal comparto delle macchine superautomatiche che da quello delle macchine manuali, entrambi in crescita sostenuta nei dodici mesi». Crescita a doppia cifra anche per il segmento climatizzazione e per la pulizia domestica.

BENE L'EUROPA

«Il 2020 ha visto una crescita dei ricavi a doppia cifra in tutte le macro aree di riferimento, ad eccezione dell'area Meia (Middle-East, India and Africa), tornata in crescita nei due ultimi trimestri dell'anno - riferisce la nota ufficiale del gruppo -. Sia nei dodici mesi che nel quarto trimestre, le principali geografie hanno beneficiato di un forte incremento delle maggiori categorie di prodotto, spingendo il fatturato ad una forte progressione». Particolarmente positiva la performance in Europa, con una crescita di oltre il 17% a 968,5 miliardi nell'Europa occidentale. Una spinta che ha portato dunque De' Longhi a chiudere il 2020 con ricavi sdopra le previsioni a 2,35 miliardi, in crescita del 12% (del 13,9% in termini organici e del 12,5% normalizzata), dopo un quarto trimestre in aumento del 10,3% (13,8% in termini organici). A fine 2020 erogato un bonus straordinario da complessivi 11 milioni agli oltre 10500 dipendenti mondiali del gruppo.

M.Cr.

