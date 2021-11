Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONIPADOVA La ripartenza è già in atto e le prospettive sono incoraggianti. Gli imprenditori di Padova e Treviso sono fiduciosi per il prossimo futuro dell'economia locale. A patto di risolvere alcuni nodi cruciali: ancor più delle difficoltà di approvvigionamento di materie prime e semilavorati e dei rincari di energia e trasporti, preoccupa la carenza di materia umana. Non a caso, proprio al capitale umano è stata dedicata...