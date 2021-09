Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERAZIONEVENEZIA De' Longhi e il suo presidente incassano in totale circa 212 milioni dalla vendita di sei milioni di azioni ma in Borsa perde il 9% per andare a collocarsi al prezzo di cessione accelerata: 3,58 euro.La multinazionale dei piccoli elettrodomestici con base a Treviso ha completato ieri il collocamento congiunto di 6 milioni azioni De' Longhi pari a circa il 4% del capitale sociale. Il collocamento - si legge in una nota -...