De' Longhi conferma gli obiettivi e vola in Borsa

IN CONTROTENDENZATREVISO De' Longhi brillante (+ 6,17%) in Borsa, utile cala ma confermati gli obiettivi 2019.In una giornata negativa per Piazza Affari, il gruppo trevigiano dei piccoli elettrodomestici si distingue in positivo. Utile e ricavi sono calati, ma nel secondo trimestre si è visto un miglioramento. «La prima metà dell'anno è stata caratterizzata da una modesta riduzione dei ricavi, principalmente dovuta ad alcuni effetti transitori che hanno interessato nello specifico i comparti delle capsule e della climatizzazione,...